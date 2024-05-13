Хук правых: оппозиционные партии в лидерах накануне выборов в Европарламент

Партии крайне правого толка усиливают свои позиции в преддверии выборов в Европарламент. Так, разрыв между «Национальным объединением», которую возглавляет Жордан Барделла, и партией Эммануэля Макрона увеличивается не в пользу последней.
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