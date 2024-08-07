Ликвидные активы ФНБ в июле выросли благодаря переоценке золота и валюты

Объем китайских юаней, принадлежащих Фонду национального благосостояния (ФНБ) и размещенных на отдельных счетах в Банке России, за июль сократился на 1,3% и на конец месяца составил 226,5 млрд единиц, следует из сообщения Минфина.
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