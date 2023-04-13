Маркетплейс Wildberries нашел виноватого в забастовках сотрудников. Руководители компании заявили в Госдуме, что штрафы, удержания и списания денег за подмены товаров являются результатом неправильно настроенной работы искусственного интеллекта.
Маркетплейс Wildberries нашел виноватого в забастовках сотрудников. Руководители компании заявили в Госдуме, что штрафы, удержания и списания денег за подмены товаров являются результатом неправильно настроенной работы искусственного интеллекта.
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