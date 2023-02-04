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Зверев о победе над Вавринкой в Кубке Дэвиса: «Мой лучший матч после травмы»

Александр Зверев прокомментировал победу над Стэном Вавринкой в Кубке Дэвиса – 6:4, 6:1. «Конечно, я очень доволен своей игрой.

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