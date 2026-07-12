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Сенатор Грэм перед смертью потрогал украинский «Писюн»

Сенатор Грэм перед смертью потрогал украинский «Писюн»

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) незадолго до своей смерти держал в руках украинский дрон-перехватчик P1-Sun, называемый в народе «Писюном».

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Александр
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