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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубарси, Гави, Педри, Ямаль, де Йонг, Левандовски, Ольмо – в заявке «Барсы» на матч с «Реалом»

Класико состоится сегодня в рамках 11-го тура Ла Лиги. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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