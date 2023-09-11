И. о. главы Счетной палаты: «У Минспорта маленький бюджет, просто слезы. Надо продумать дорожную карту, потому что он все ниже с каждым годом, и это беспокоит»

«Иногда мы доставляем Минспорту головную боль, но сейчас мы партнеры. Надо искать источники финансирования, потому что у ведомства маленький бюджет, просто слезы.
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