Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

И. о. главы Счетной палаты: «У Минспорта маленький бюджет, просто слезы. Надо продумать дорожную карту, потому что он все ниже с каждым годом, и это беспокоит»

«Иногда мы доставляем Минспорту головную боль, но сейчас мы партнеры. Надо искать источники финансирования, потому что у ведомства маленький бюджет, просто слезы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх