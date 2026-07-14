Ночной удар по Киеву: уничтожены заводы по производству дальнобойных дронов Юлия ЧелкановаВ ночь на 11 июля Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.
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