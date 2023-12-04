Минобороны предлагает изменить требования к состоянию здоровья призывников

Какими будут изменения, неясно.фото: vk.com/mil--> Минобороны предлагает изменить организацию проведения медосвидетельствования призывников, имеющих заболевания, которые не оказывают существенного влияния на способность нести военную службу, в том числе, учитывая опыт спецоперации на Украине.