HAVAL запустил моторный завод в Тульской обл

Olsol Китайский автоконцерн Great Wall Motor (GWM), выпускающий в России автомобили SUV-сегмента под маркой Haval, ввел в строй завод автодвигателей на площадке индустриального парка "Узловая" в Тульской области, сообщили "Интерфаксу" в региональном правительстве.
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