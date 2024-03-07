HAVAL запустил моторный завод в Тульской обл

Olsol Китайский автоконцерн Great Wall Motor (GWM), выпускающий в России автомобили SUV-​сегмента под маркой Haval, ввел в строй завод автодвигателей на площадке индустриального парка "Узловая" в Тульской области, сообщили "Интерфаксу" в региональном правительстве.