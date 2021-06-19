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Киеву не стоило поднимать вопрос о членстве Украины в НАТО, сказал экс-посол США

Киеву не стоило поднимать вопрос о членстве Украины в НАТО, сказал экс-посол США

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Киева в Североатлантический альянс в преддверии последнего саммита организации, рассказал на YouTube канале интернет-портала UKRLIFE.

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