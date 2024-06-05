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Актер Виторган обвинил певца Газманова в плагиате

Актер Виторган обвинил певца Газманова в плагиате

Виторган заявил, что Газманов украл мелодию у «Мумий Тролль».Уехавший в Израиль актер Максим Виторган в социальной сети обвинил Олега Газманова в плагиате, по его словам новая песня исполнителя «Русский мир» сильно напоминает композицию «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль», к тому же, Виторган предположил, что Газманов получил за песню деньги из госбюджета.

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