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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Миранчук отдал пас на победный гол на 94-й минуте матча плей-офф МЛС с «Интер Майами». У него 3+3 в 12 играх за «Атланту»

«Атланта Юнайтед» обыграла клуб Лионеля Месси во втором матче первого раунда плей-офф (2:1, 1-1). Командам предстоит определить победителя серии в решающей игре.

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