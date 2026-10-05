Прогноз развития российской микроэлектроники от президента РАН: 2 нм к 2040 году

При сохранении темпов финансирования отечественной микроэлектроники отрасль перейдет на следующий технологический этап — 28 нм — к 2030–2031 годам, еще через два года освоит уровень 14 нм, при благоприятном сценарии к 2040 году выйдет на 2 нм, заявил президент Российской академии наук, академик Геннадий Красников на форуме «Микроэлектроника», который прошел с 29 сентября по 3 октября на площадке университета «Сириус».