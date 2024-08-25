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В России хотят ввести ежегодные выплаты для школьников и студентов

В России хотят ввести ежегодные выплаты для школьников и студентов

В Госдуме предлагают ввести ежегодные выплаты для школьников и студентов к новому учебному году. Как выяснили «Известия», такой законопроект 26 августа будет внесен в Госдуму главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым и первым зампредом комитета по просвещению Яной Лантратовой.

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