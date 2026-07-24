Сбер гасит старые валютные Visa, но открывает «обменники» в банкоматах

Сбербанк с сентября прекращает обслуживание неактивных валютных карт Visa. На днях кредитная организация уведомила некоторых держателей о скором завершении поддержки таких карт, включая мультивалютные варианты, срок действия которых ранее был искусственно продлен до 2030 года.
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