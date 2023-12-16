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Зеленский: Начало переговоров о членстве Украины в ЕС важнее помощи

Зеленский: Начало переговоров о членстве Украины в ЕС важнее помощи

Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к лидерам стран Европейского союза с заявлением о том, что для него начало переговоров о членстве его государства в ЕС имеет более высокую важность, чем получение от них согласия на осуществление дополнительного финансирования.

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Комментарии
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Владимир Самборский
А зачем хохлам помощь? Они любую разворуют! А когда их примут (не дай то Бог!) в ЕС,они окажутся тем камнем,который утянет на дно всю эту структуру! Даешь Украину в ЕС!!!
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