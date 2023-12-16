Зеленский: Начало переговоров о членстве Украины в ЕС важнее помощи

Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к лидерам стран Европейского союза с заявлением о том, что для него начало переговоров о членстве его государства в ЕС имеет более высокую важность, чем получение от них согласия на осуществление дополнительного финансирования.
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