Сделать ручной культиватор своими руками

Многие садоводы видели или даже успели попользоваться ручным культиватором Торнадо. Это достаточно необычное садовое приспособления для рыхления почвы и борьбы с сорняками, имеющими глубокую корневую систему.
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