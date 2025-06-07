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Путин подписал указ о легализации гостевых домов в 17 регионах России

Путин подписал указ о легализации гостевых домов в 17 регионах России

В ряде регионов России пройдет эксперимент по легализации гостевых домов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ разместили на официальном портале опубликования правовой информации.

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