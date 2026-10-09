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Акции Avient упали более чем на 8% после смены генерального директора

Акции Avient упали более чем на 8% после смены генерального директора

Акции производителя специализированных материалов Avient Corp. (NYSE: AVNT) подешевели более чем на 8% в пятницу утром после неожиданной смены руководства.

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