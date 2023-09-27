Квартал с 11 высотками и школой может появиться рядом с Нагорным парком в Барнауле

Общая площадь потенциальной застройки составляет 15 га Проект планировки квартала в границах улицы Фомина, переулка Конева, улица Аванесова, переулка Малюкова / Фото: ООО "Строитель" На месте частного сектора на Змеиногорском тракте предложили построить квартал, состоящий из 11 высотных домов от 9 до 25 этажей.