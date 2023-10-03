Ренессанс пиратства случился в заливе Сан-Франциско в США

Global Look Press/Fernando Gutierrez-Juarez/dpa А американском заливе Сан-Фаранциско, у входа в который расположен одноименный город, преступники на лодках, которых уже прозвали новыми "пиратами", регулярно нападают на яхты и плавучие дома.
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