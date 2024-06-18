Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Орбан подал пример России: Венгрия обещает украинцам ВНЖ даже с просроченными загранпаспортами

Орбан подал пример России: Венгрия обещает украинцам ВНЖ даже с просроченными загранпаспортами

 Правительство Виктора Орбана выступило с сенсационной инициативой по Украине. Как следует из указа венгерского кабмина, граждане Украины смогут получить ВНЖ в Венгрии даже с просроченным загранпаспортом, пока в стране продолжается чрезвычайное положение из-за  военных действий и даже в течение полугода после его завершения.

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