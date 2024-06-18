Орбан подал пример России: Венгрия обещает украинцам ВНЖ даже с просроченными загранпаспортами

Правительство Виктора Орбана выступило с сенсационной инициативой по Украине. Как следует из указа венгерского кабмина, граждане Украины смогут получить ВНЖ в Венгрии даже с просроченным загранпаспортом, пока в стране продолжается чрезвычайное положение из-за военных действий и даже в течение полугода после его завершения.