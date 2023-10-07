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Новосибирец на «Мазде» сбил ребенка во дворе дома

Новосибирец на «Мазде» сбил ребенка во дворе дома

ДТП произошло в Калининском районе Новосибирска. Мальчика доставили в больницу. В Калининском районе Новосибирска накануне поздно вечером мужчина 1982 года рождения за рулем автомобиля «Мазда МРV», двигаясь по внутридворовой территории, наехал на стоявшего справа по ходу движения мальчика 2012 года рождения.

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