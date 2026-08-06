Украинский офицер попал в плен после ложных данных разведки

Разведка подвела, и группа морпехов ВСУ вместо позиций вышла прямо на стволы российских автоматов. Младший лейтенант 35-й отдельной бригады Роман Рубан, попавший в плен на Харьковском направлении, рассказал, как его подразделение отправили на верную смерть, опираясь на устаревшие или откровенно ложные данные.
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