Собянин: «Активные граждане» выберут лучшие проекты в области строительства

Авторы лучших работ будут награждены в преддверии Дня строителя Как сообщает в своем телеграм-канале глава Москвы Сергей Собянин, в рамках программы «Активный гражданин» стартовало голосование за лучший завершенный проект в сфере строительства.
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