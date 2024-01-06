Бывший парень устроил мне самый позорный Новый год в моей жизни

Майя Maja

Я так понимаю, у вас что-то точно в головой. Ваши знакомые тетушки разбежались что ли, и вам не чем заняться. Надо и этот сайт угробить, как и ранее где вы участвовали. Но это не ко мне. Я вас знать не знаю, а вот вам чего-то от меня надо. Денег я не плачу за срач на МТ. Но точно мне от вас даже чиха не слышно. До свидания..