ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 649 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    снова ты телегу впереди лошади поставила))у тебя формы поведения понимАшь, от них зависит 😂, а не они от))Мужчины и женщины...
  • Сергей Никитин
    штоты!!! годков вродь много ей но сохранилась до сих пор....я видел!!верталеты водит и сушки... говорят любую бабу мо...Бывший парень уст...
  • Вера Федорова
    Печалька😜Почему большинств...

Бывший парень устроил мне самый позорный Новый год в моей жизни

Бывший парень устроил мне самый позорный Новый год в моей жизни

Такой позор недавно испытала! Впервые в жизни столкнулась с тем, что в моей голове пронеслась мысль из разряда: «что ж люди-то скажут?».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Никитин
пчёлка...те чо шмели покусали?...чёт ты эта неудааавлеттварьёная в новом годе. я вот тожеть  имею пристать к тебе...ну я не верталетчик канеш...я охотник....мы тебя хором любим....не злись...буть ласка.😜🐝💺
Ответить
31 мин.
Майя Maja
Я так понимаю, у вас что-то точно в головой. Ваши знакомые тетушки разбежались что ли, и вам не чем заняться. Надо и этот сайт угробить, как и ранее где вы участвовали. Но это не ко мне. Я вас знать не знаю, а вот вам чего-то от меня надо. Денег я не плачу за срач на МТ. Но точно мне от вас даже чиха не слышно. До свидания..
Ответить
26 мин.
Сергей Никитин
штоты!!! годков вродь много ей но сохранилась до сих пор....я видел!!верталеты водит и сушки... говорят любую бабу можно  намалевать до состояния ебабельности...канеш немешало  выпить  ишо прежде чем...
Ответить
6 мин.

Картина дня

наверх