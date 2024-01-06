Такой позор недавно испытала! Впервые в жизни столкнулась с тем, что в моей голове пронеслась мысль из разряда: «что ж люди-то скажут?».
Бывший парень устроил мне самый позорный Новый год в моей жизни
Комментарии
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Сергей Никитин
пчёлка...те чо шмели покусали?...чёт ты эта неудааавлеттварьёная в новом годе. я вот тожеть имею пристать к тебе...ну я не верталетчик канеш...я охотник....мы тебя хором любим....не злись...буть ласка.😜🐝💺
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31 мин.
Майя Maja
Я так понимаю, у вас что-то точно в головой. Ваши знакомые тетушки разбежались что ли, и вам не чем заняться. Надо и этот сайт угробить, как и ранее где вы участвовали. Но это не ко мне. Я вас знать не знаю, а вот вам чего-то от меня надо. Денег я не плачу за срач на МТ. Но точно мне от вас даже чиха не слышно. До свидания..
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26 мин.
Сергей Никитин
штоты!!! годков вродь много ей но сохранилась до сих пор....я видел!!верталеты водит и сушки... говорят любую бабу можно намалевать до состояния ебабельности...канеш немешало выпить ишо прежде чем...
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6 мин.
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