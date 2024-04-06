В Казани комплектование детсадов продлится до конца августа

На этой неделе в Казани начался процесс комплектования детских садов. Для этого используется автоматизированная информационная система «Электронный детский сад», которая позволяет направлять детей в учреждения с соблюдением очередности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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