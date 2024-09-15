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Русская весна

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Беспощадная бойня: земля в курском приграничье завалена трупами боевиков ВСУ (ВИДЕО)

Беспощадная бойня: земля в курском приграничье завалена трупами боевиков ВСУ (ВИДЕО)

Село Борки в Суджанском районе Курской области завалены трупами оккупантов. Опубликованы кадры, как наши спецназовцы после боя подсчитывают потери врага, понесённые в ходе контрнаступления наших войск в курском приграничье, куда обезумевшее киевское командование шлёт на убой тысячи своих боевиков.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Этих тварей сжигать, не предавать нашей родной земле! Всю нечесть только выжигать, не нужно засорять матушку Русь!!!
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13 час.
МБ
Михаил Бердников
Бешеной собаке только смерть...
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13 час.

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