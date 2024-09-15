Беспощадная бойня: земля в курском приграничье завалена трупами боевиков ВСУ (ВИДЕО)

Село Борки в Суджанском районе Курской области завалены трупами оккупантов. Опубликованы кадры, как наши спецназовцы после боя подсчитывают потери врага, понесённые в ходе контрнаступления наших войск в курском приграничье, куда обезумевшее киевское командование шлёт на убой тысячи своих боевиков.