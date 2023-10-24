Шишкину на орехи. Ответ на случайно оказавшееся в моём почтовом ящике письмо

Интересное письмо от некоего Игоря Шишкина переслали мне на почту друзья. Переслали просто для того, чтобы показать аргументацию противника.
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