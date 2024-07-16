МИД Индии вызвал посла Украины из-за слов Зеленского о визите Моди в РФ

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем МИД Индии вызвал посла Украины после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского о визите индийского премьера Нарендры Моди в Россию, сообщили в газете Economic Times со ссылкой на источники.
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