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МИД Индии вызвал посла Украины из-за слов Зеленского о визите Моди в РФ

МИД Индии вызвал посла Украины из-за слов Зеленского о визите Моди в РФ

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем МИД Индии вызвал посла Украины после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского о визите индийского премьера Нарендры Моди в Россию, сообщили в газете Economic Times со ссылкой на источники.

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