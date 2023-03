Courtesy of U.S. European Command/The Pentagon/Handout via REUTERS Еще одной обсуждаемой темой недели, безусловно, стала попытка США прощупать российскую систему ПВО у берегов Крыма с помощью ударного беспилотника MQ-9 Reaper, которую мастерски пресекли наши пилоты.