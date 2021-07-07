Вице-спикер сената Казахстана стал зампредом парламентской ассамблеи ОБСЕ

Астана. 7 июля. КазТАГ – Заместитель председателя сената парламента Казахстана Аскар Шакиров стал заместителем председателя парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает пресс-служба верхней палаты.
Астана. 7 июля. КазТАГ – Заместитель председателя сената парламента Казахстана Аскар Шакиров стал заместителем председателя парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает пресс-служба верхней палаты.
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