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Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 29 августа

Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 29 августа

Минобороны России опубликовало свежую сводку о ходе спецоперации. За сутки под контроль перешли два населенных пункта в ДНР (Рубежное и Новоандреевка) и один в Сумской области (Храповщина).

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