Москва и Трамп уже договорились по Украине?

Стала понятна подоплёка миротворческой активности венгерского премьера Виктора Орбана. Преследуя, естественно, свои политические цели, он выступил эмиссаром Дональда Трампа, который, не дожидаясь вступления в должность и даже победы на выборах, активно занялся поиском путей урегулирования украинского кризиса.