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Царьград

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Bloomberg: Цены на медь достигнут $15 тыс. в начале 2027 года

Bloomberg: Цены на медь достигнут $15 тыс. в начале 2027 года

По данным Bloomberg, цены на медь могут достигнуть рекордных $15 тысяч за тонну в начале 2027 года. Это связано с угрозой введения США пошлин на импорт и стабильным мировым спросом.

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