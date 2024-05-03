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Саттон о Беллингеме перед пенальти Кейна: «Харри хотел бы чуть больше уважения, им вместе ехать на Евро. Люди посчитают, что Джуд выходит за рамки дозволенного, возможно»

На 57-й минуте 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» нападающий мюнхенцев Харри Кейн реализовал одиннадцатиметровый.

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