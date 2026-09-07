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No last minute-deal on horizon as Canada counter-tariff deadline looms

Canadian Prime Minister Mark Carney said no new talks were imminent Monday as the deadline for counter-tariffs against the United States loomed.

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