Дилеры раскрыли российские цены новых кроссоверов Xiaomi Skynomad

Китайский технологический гигант Xiaomi продолжает экспансию в автомобильной сфере. Вслед за успешным стартом продаж электромобилей SU7 и YU7 компания открыла приём заказов на новую линейку гибридных внедорожников Skynomad.
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