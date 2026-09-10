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Калужские новости

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ГЕРОФАРМ тестирует препараты для лечения ожирения у подростков

ГЕРОФАРМ тестирует препараты для лечения ожирения у подростков

Клинические исследования препаратов Семавик Некст и Седжаро для терапии ожирения у подростков — первые в мировой практике.

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