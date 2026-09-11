Миллионы просмотров и репостов видят в них символ традиционных ценностей и духовной опоры. 6 сентября 2026 года в Москве прошёл ежегодный Общемосковский крестный ход, который возглавил патриарх Кирилл; по оценке архиепископа Саввы (Тутунова), в нём участвовали около 300 тысяч человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Призыв Каллас в о...
- Призыв Каллас в о...
- В Евросоюзе захот...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым