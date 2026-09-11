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Русская весна

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Видео крестного хода в Москве неожиданно стали вирусными на Западе

Видео крестного хода в Москве неожиданно стали вирусными на Западе

Миллионы просмотров и репостов видят в них символ традиционных ценностей и духовной опоры. 6 сентября 2026 года в Москве прошёл ежегодный Общемосковский крестный ход, который возглавил патриарх Кирилл; по оценке архиепископа Саввы (Тутунова), в нём участвовали около 300 тысяч человек.

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