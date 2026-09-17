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Флаги ФРГ и ЕС убрали с закрытого генконсульства Германии в Петербурге

Флаги ФРГ и ЕС убрали с закрытого генконсульства Германии в Петербурге

Флаги ФРГ и Евросоюза 17 сентября убрали с закрытого генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. / Источник: © Григорий Дукор/РИА НовостиПомимо флагов, сотрудники генконсульства сняли со стен таблички.

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