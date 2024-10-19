Общество может быть, только если есть общее

Выступление М. Р. Мамиконян на пленарном заседании Первого Всероссийского семейного форума в Санкт-Петербурге 28 сентября 2024 года Добрый день всем! Я обещала говорить о значении культуры в поддержании традиционных ценностей, развития нашего общества и так далее.
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