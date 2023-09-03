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Новый транспортный маршрут из России в Саудовскую Аравию через Иран начал свою работу

Новый транспортный маршрут из России в Саудовскую Аравию через Иран начал свою работу

Первый груз из России в Саудовскую Аравию по новому маршруту через Иран успешно преодолел границу Исламской республики через пункт контроля Инче-Бурун.

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Комментарии
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Alex Немо
А каким образом удалось обойти казахстан этому маршруту? Спрашиваю потому что помню как на казахском участке бесследно исчезали не то что фуры, а целые поезда с людьми и их имуществом...
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1 д.
Grandad
Через Каспий.
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18 час.
Alex Немо
То есть груз доходит до Каспия на российской территории, перегружается на корабли и потом опять перегружается в жд вагоны. Там же потери будут космические...  Или контейнеры? Таки Каспий контейнеровоз не пропустит, он недостаточно глубок в устье Волги.
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18 час.

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