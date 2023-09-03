Новый транспортный маршрут из России в Саудовскую Аравию через Иран начал свою работу

А каким образом удалось обойти казахстан этому маршруту? Спрашиваю потому что помню как на казахском участке бесследно исчезали не то что фуры, а целые поезда с людьми и их имуществом...

Alex Немо

То есть груз доходит до Каспия на российской территории, перегружается на корабли и потом опять перегружается в жд вагоны. Там же потери будут космические... Или контейнеры? Таки Каспий контейнеровоз не пропустит, он недостаточно глубок в устье Волги.