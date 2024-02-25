План по уничтожению русских. Разоблачён масштабный заговор диаспор в стране

Владимир Елкин

Пока у руля хуснуллины и титовы, да ещё прут в Президенты всякие "Новые люди", ничего хорошего ждать не стоит! Они радуют Путина развитием строительной индустрии, а сколько Россия при этом теряет, тратя на семьи приезжих, не учитывается! Да и сам строительный комплекс строит до 50 процентов невостребованного из-за дороговизны жилья, которое со временем придет в негодное состояние, а пока требует и энергии, и ухода!!!! Кому очки втирают???