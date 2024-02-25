Шаурмечники и таксисты экономику не продвигают, куда мы идем? В российской медиасфере очень часто говорят о том, как живет «загнивающий Запад».
План по уничтожению русских. Разоблачён масштабный заговор диаспор в стране
Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Спросите об этом титова и хуснуллина
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5 час.
Boris Nevzorov
Дождались!
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3 час.
Владимир Елкин
Пока у руля хуснуллины и титовы, да ещё прут в Президенты всякие "Новые люди", ничего хорошего ждать не стоит! Они радуют Путина развитием строительной индустрии, а сколько Россия при этом теряет, тратя на семьи приезжих, не учитывается! Да и сам строительный комплекс строит до 50 процентов невостребованного из-за дороговизны жилья, которое со временем придет в негодное состояние, а пока требует и энергии, и ухода!!!! Кому очки втирают???
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2 час.
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