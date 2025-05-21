МИД КНР выразил протест против санкций ЕС, затронувших китайские компании

КНР категорически не согласна с включением китайских компаний в 17-й пакет антироссийских ограничительных мер Евросоюза, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, отвечая на вопрос о реакции на новый пакет санкций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии