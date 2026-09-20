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«Россия просто закроет небо Западной Европы». Американский военный эксперт призвал вернуться к дипломатии

«Россия просто закроет небо Западной Европы». Американский военный эксперт призвал вернуться к дипломатии

В случае военного конфликта Россия может обрушить на европейские страны такое количество ракет и беспилотников, что они буквально закроют все небо над Западной Европой, поэтому лучше вернуться к дипломатическому урегулированию.

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