Образовательные программы, Сабантуй и сохранение языка: как живут татары в Казахстане

Фото: © Андрей Клементьев / «Татар-информ» О сохранении языка, культуры и традиций, о развитии культурных, гуманитарных и экономических связей с исторической Родиной в интервью корреспонденту «Татар-информ» в Астане рассказал председатель Правления «Казахстанского конгресса татар и башкир», заместитель председателя Национального Совета «Всемирного конгресса татар» Тауфик Каримов.
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