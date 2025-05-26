Образовательные программы, Сабантуй и сохранение языка: как живут татары в Казахстане

Фото: © Андрей Клементьев / «Татар-информ» О сохранении языка, культуры и традиций, о развитии культурных, гуманитарных и экономических связей с исторической Родиной в интервью корреспонденту «Татар-информ» в Астане рассказал председатель Правления «Казахстанского конгресса татар и башкир», заместитель председателя Национального Совета «Всемирного конгресса татар» Тауфик Каримов.