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Месси о победе над Швейцарией в 1/4 финала ЧМ: «Очень тяжелый матч, мы не смогли играть так, как хотели – когда забили, то отошли глубже, чем следовало. Игра получилась очень интенсивной»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своих впечатлениях от матча 1/4 финала чемпионата мира против Швейцарии (3:1, экстра-таймы).

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