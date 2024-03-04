Никогда такого не было, и вот опять. В торговом центре Южно-Сахалинска агрессивный мужчина сорвал выступление детского коллектива.
Выглядела как девушка легкого поведения(с)
Комментарии
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Владимир Соколов
какой идиотизм!)) вместо вашей глупости уже давно найдено решение)) одеть баб так что бы и не понять кто там под одеждой)) а за ваше предложение стоит вам предложить посушиться на солнце раскачиваясь в петле.
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9 час.
М
ММ
"Знаете ли вы такую спецодежду для женщин (и мужчин), которая отпугивает агрессоров с гарантией 100%? Что это за одежда?"- для женщин есть такой презерватив, который вставляется внутрь с рыболовными крючками внутри! Насильник сам снять не может! Только хирург в больнице. А вообще, спасение- высокая энергетика, на таких не нападают!
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8 час.
Владимир Соколов
вам явно стоит голову полечить)
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6 час.
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